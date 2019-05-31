Şampiyona nedeniyle, Ovacık yolunda ağır vasıtalar için kısıtlama

Tunceli Valiliği, Dünya Rafting Şampiyonası nedeniyle Munzur Çayı kıyısından gidilen Ovacık karayolu ile ilgili6 ile 13 Haziran tarihleri arasındaağır vasıtalara kısıtlama getirildiğini bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, kentte ilk kez Dünya Rafting Şampiyonası düzenleneceği belirtilerek, "Şampiyonanın huzur ve güven içerisinde geçmesinin temini ve şampiyona süresince Tunceli-Ovacık Karayolu üzerinde yaşanabilecek aksaklık ve kazaların önüne geçmek amacıyla,5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca, 06 Haziran 2019 tarihinden 13 Haziran 2019 tarihine kadar sabah 05.00 ile gece 23.59 saatleri arasında Tunceli-Ovacık Karayolu Kamyon, Çekici, Tır gibiağır vasıtalı araçlara iki yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Ağır vasıtalı araçların Tunceli-Ovacık Karayolunu yukarıda belirtilen tarih ve saatlerin dışında kullanmaları, zaruri durumlarda ise emniyet ve jandarma birimlerimizle irtibata geçilmesi önemle duyurulur" denildi.