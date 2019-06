Şampiyona en baba destek

Rüzgar sörfünde elde ettiği dünya şampiyonlukları ile Türkiye’nin gururu olan Yaşar Üniversitesi öğrencisi ve Göztepe sporcusu Fulya Ünlü’nün en büyük desteği babasından alıyor. Baba Mehmet Ünlü, kızıyla birlikte yaklaşık 200 bin km yol kat etti.

Daha önce birçok ulusal ve uluslararası yarışmalarda birincilikleri, Profesyonel Rüzgar Sörfü Birliği (PWA) Dünya Kupası’nda dört kez üst üste Gençler Dünya Şampiyonluğu, Uluslararası Rüzgar Sörfü Birliği (IFCA) Kadınlar Slalom Dünya Şampiyonası ikinciliği bulunan Yaşar Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencisi Fulya Ünlü’nün en büyük destekçisi babası Mehmet Ünlü. Alaçatı’da, ’kurs yanmasın’ diye ağabeyinin yerine 2007 yılında başladığı rüzgar sörfünde aradan geçen 12 yılda Türkiye’yi gururlandıran başarılara imza atan Fulya Ünlü, bunun ardında her anında yanında olan babasının büyük fedakarlığının yattığını belirtti. Fulya Ünlü, "Babam en büyük motivasyon kaynağım. O olmasa hiçbir şeye yetişemezdim. Babam olmadan asla başaramazdım" dedi.

Birlikte dünyayı gezdiler

Mehmet Ünlü, bir dünya şampiyonunun babası olmanın gurur verici olduğunu söyledi. Baba Ünlü, "Her şey Alaçatı’da yazlık almamızla başladı. Ağabeyi, yazıldığı kursa gitmeyince para yanmasın diye Fulya gitmek istedi. Başlarda çok korktuk, iyi yüzme bilmiyordu. Ya düşerse, bir yerine bir şey olursa diye yüreğimiz hep ağzımıza geliyordu. Önce yalnızca yazları Alaçatı’daydık. Sonra baktık ki bu spora çok ilgili ve geleceği var. Kışın da antrenman yapması lazım, bütün düzenimizi ona göre ayarladık. Bir gün olsun eşim ve ben Fulya’yı yalnız bırakmadık, o denizde çalışırken biz kenarda onu hep izledik. Ben de yabancısı olduğum bu sporu onunla birlikte en ince detayına kadar öğrendim. Güney Kore’den Fransa’ya, Danimarka’dan Avustralya’ya kadar dünyanın dört bir yanına hep birlikte gittik. Bu süreçte 180 bin km yol kat etmişiz. Türkiye’deki şampiyonalarla birlikte bu sayı 200

bin km’ye kadar çıkıyor. Tabii ki şampiyon olması çok gururlandırıyor, ancak şampiyon olsun ya da olmasın benim için hiç önemli değil yüzündeki küçücük bir gülümseme benim için her şeyin üzerinde. Aile olarak eşim, ben ve ağabeyleri her anlamda ve her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Her zaman yanında

Babasının aradan geçen yıllar içinde aynı zamanda antrenörü haline geldiğini ifade eden Fulya Ünlü ise "Yarışlarda motivasyonunun desteğinin yanı sıra taktik, teknik anlamda da desteğini fazlasıyla ortaya koyan babam, aynı zamanda antrenörlüğüyle de yıllardır tam destek yanımda. Kritik yarışlar öncesinde bazı zamanlar ’Hangi malzemeyi alsam’ diye düşünürken onunla yaptığım kritikler ve onun ben daha düşünürken zaten lazım olan tüm ekipmanı hazırlayıp ’Şu malzemeyi al’ taktikleri ile gerçekten de çok yarış kazandığım oldu. Bana her yarış öncesinde ’Sen yaparsın, sana güveniyorum kızım’ diyor. Bu sözleri bana inanma gücü ile daha çok başarı getiriyor" dedi.

Hem baba hem antrenör

Babasıyla yaşadığı unutulmaz anıları da aktaran Fulya Ünlü, "Bir keresinde dünya şampiyonluğunu kazanmadan sadece bir yarış öncesinde malzeme test ediyordum. Kıyıya geldiğimde yanına gittim, tabii o da çok heyecanlı ama bana belli etmiyor. Hemen boardumun altındaki fin ile ilgili bir dokunuş yaptı. Bazı taktikler vardır, uyguladığınız milimetrik püf noktalar aslında sizi çok öne atabilir. İşte tam da benim için onu yaptı ve sonrasında başlangıç noktasına gittiğim gibi onun o dokunuşu sayesinde şampiyonluğu da kazandım. Aslında bizim aramızda ortak bir bağ da spora olan ve hiç bitmeyecek olan sevgimiz. O hiç rüzgar sörfü yapmadı, ama ben ne kadar bu işe tutku ve sevgi ile bağlıysam o da öyle bağlı. Bir diğer ortak tutkumuz da Göztepe. Soğuk kış günlerinde evinde sıcacık oturmak varken yağmurda benimle ıslanan, soğukta benimle üşüyen, rüzgar olduğunda benimle gözleri parlayan hem babam hem antrenörüm. O benim her şeyim" diyerek babasının desteğinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.