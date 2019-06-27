0553 313 94 23

Şampiyon yüzücülerdenEskici’ye ziyaret

Türkiye Olimpiyata Hazırlık Merkezleri (TOHM) yüzme takımında yer alan ve uluslararası yarışlarda derece elde eden sporcular İl Müdürü Eskici’yi makamında ziyaret etti.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:32
Şampiyon yüzücülerdenEskici’ye ziyaret

Türkiye Olimpiyata Hazırlık Merkezleri (TOHM) yüzme takımında yer alan ve uluslararası yarışlarda derece elde eden sporcular İl Müdürü Eskici’yi makamında ziyaret etti.


Bulgaristan Burgaz’da yapılan Comen Akdeniz Ülkeleri Yıldızlar Yüzme Şampiyonası’nda ve Açık Su Şampiyonası’nda derece elde eden sporcular ile TOHM yüzme takımı koordinatörü Corrado Rosso, antrenörler Uğur Kartal ve Ali Özmen, İl Müdürü Murat Eskici’yi makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskici, şöyle dedi: “Hassas bir süreçte hassas bir dönemde Türk Bayrağının dalgalandığını görmek hepimizi mutlu etti.Elimizden geldiği kadar sportif anlamda başarılar elde etmeye çalışıyoruz. Biz teknik alt yapıyı hazırlayarak sizlerin yetişmesine gayret ediyoruz ama burada en büyük başarı size ve sizi yetiştiren antrenörlerimize ait. Sizlerin ulusal ve uluslararası alanlarda aldığınız başarılar bizi gururlandırıyor. Disiplin, itaat, itimat başarıyı getiriyor. Herkes emek harcıyor. Sabahın erken saatlerinde, öğlen ve akşam antrenman yapıyorsunuz. Çok çalışıyorsunuz. Aldığınız başarılar herkese nasip olmaz. Bu onuru şehir olarak biz de yaşıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Önümüzde Avrupa Gençlik Oyunları ve Avrupa Şampiyonası müsabakaları var. 2020 ve 2034 hedeflerine gidiyoruz. Ülkemizi ve şehrimizi olimpiyatlarda temsil edecek sporcular çıkacaktır diyerek teşekkür etti ve başarılar diledi.”


Ziyaret Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’nin sporculara kitap hediye etmesiyle son buldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:32
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CEV Kupası ve Challenge Kupası’ndaki Türk takımlarının rakipleri belli oldu
    1. CEV Kupası ve Challenge Kupası’ndaki..
    2. Yerel basın erteleme bekliyor
    3. Park halinde ki araç alev aldı
    4. GÜNCELLEME - FETÖ şüphelisi mezuniyet..
    5. CHP'li vekil açık açık söyledi! En..
    6. Yerleşim yerlerine yakın makilik..
    7. Başkan Gürkan, belediye personeli ile..
    8. "PKK'nın, Almanya'da Türklere karşı..
    9. "4 senedir parmağıma alyans..
    10. “ESO Tedarikçi Günleri”
    11. BM'den "Hol Kampı" tepkisi
    12. Beyin ölümü gerçekleşen gencin..
    13. HKÜ belgesel ekibi deniz fenerlerinin..
    14. SATSO Türk Müziği Topluluğu’ndan yaz..
    15. Organları 6 kişiye umut oldu
    16. Başkan Babaoğlu’ndan, Kick Boks..
    17. Kızılay’dan annelere “Sevgi Bohçası”
    18. SAMEK yılsonu genel sergisi açıldı
    19. Kayseri Moda, Hazır Giyim ve Tesettür..
    20. Mardinkapı-Bağıvar Köprüsü hattında..
    21. Yok böyle gol! Wayne Rooney kaleciyi..
    22. Bakan Akar’dan Türk Kara Kuvvetlerinin..
    23. Ticari araçla motosiklet çarpıştı:1..
    24. Bingöl’de, Bal Festivali hazırlıkları
    25. Rektör Durmuş Mersin’in Gülnar ve..
    26. Oto klima esnafından sürücülere yazlık..
    27. Deniz Türüç'ün bonservis isyanı!
    28. Dil kurslarının yanında futbol ve halk..
    29. Yavru ayı yol kenarına oturarak..
    30. Sinop İl Turizm Eylem Planı uygulama..
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"
    Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar