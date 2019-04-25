0553 313 94 23

Şampiyon voleybolculardan İl Müdürü Yıldız’a ziyaret

Karabük’te düzenlenen KYK Voleybol Bölge Şampiyonası’ndan birincilik ile dönen voleybol takımı Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız’ı makamında ziyarette bulundu.

25 Nisan 2019 Perşembe 18:51
Şampiyon voleybolculardan İl Müdürü Yıldız’a ziyaret

Karabük’te düzenlenen KYK Voleybol Bölge Şampiyonası’ndan birincilik ile dönen voleybol takımı Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız’ı makamında ziyarette bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Yıldız, başarılı sporculara teşekkür etti. Ardından bir açıklama yapan Yıldız, “Karabük ilinde düzenlenen KYK Voleybol Bölge Şampiyonasından birincilik ile dönen voleybol takımımızı makamımızda ağırladık. Kendilerini elde ettikleri başarıdan ötürü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 18:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Silah kaçakçısı operasyonla yakalandı
    1. Silah kaçakçısı operasyonla yakalandı
    2. Millî Mücadele’nin 100. Yılında..
    3. Rus yönetmenden Zelensky yorumu:..
    4. Suriye sınırında terör operasyonu
    5. Binali Yıldırım'dan AK Parti'nin..
    6. Yanarak ölen tanker sürücüsünün..
    7. Avukat Bulut, Osman Sarıgün davasında..
    8. Hakkari'deki Türkiye Paintball..
    9. FETÖ'cüler AYM albümünde!
    10. Zara’da Sivas Kongresi’nin 100. yılı..
    11. Trabzon eski Baro Başkanına FETÖ’den 6..
    12. Van’ın ilk MEKİİF’19 fuarı kapılarını..
    13. Trabzon'da kayıp kızın cesedi..
    14. Avrupa Bilardo Şampiyonası başladı
    15. Acımasızca dövüştürülen köpeklerin..
    16. Denizli'de seyir halindeki otomobil..
    17. Vali Kaymak: “Tek amacımız..
    18. Taha Akgül: "Minderin kangalıyım"
    19. Ayvalık’ta son üç günde 41 mülteci..
    20. Sokak oyunları Gürsu’da canlandırıldı
    21. Neymar'dan eski takımına müjde: Geri..
    22. Kargı’da bilim fuarı açıldı
    23. Şampiyon güreşçinin Kangal köpeği ilgisi
    24. ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan,..
    25. Bilecik’te “Girişimcilik ve Kariyer”..
    26. İstanbul Valiliğinden, küçük kıza..
    27. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Roman..
    28. Tur otobüsü otomobille çarpıştı: 2..
    29. Katar'dan "İsrail'in ihlallerini..
    30. 23 yıl sonra dünyaya iki gözüyle baktı
    Hanri'yi 'Türk yaptık' derken Arife'leri kaybettik
    Hanri'yi 'Türk yaptık' derken Arife'leri kaybettik
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar

    Günün Karikatürü

    25 Nisan 2019
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’