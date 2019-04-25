Şampiyon voleybolculardan İl Müdürü Yıldız’a ziyaret
Karabük’te düzenlenen KYK Voleybol Bölge Şampiyonası’ndan birincilik ile dönen voleybol takımı Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız’ı makamında ziyarette bulundu.25 Nisan 2019 Perşembe 18:51
Karabük’te düzenlenen KYK Voleybol Bölge Şampiyonası’ndan birincilik ile dönen voleybol takımı Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız’ı makamında ziyarette bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Yıldız, başarılı sporculara teşekkür etti. Ardından bir açıklama yapan Yıldız, “Karabük ilinde düzenlenen KYK Voleybol Bölge Şampiyonasından birincilik ile dönen voleybol takımımızı makamımızda ağırladık. Kendilerini elde ettikleri başarıdan ötürü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
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