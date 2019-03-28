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Şampiyon sporculardan Vali Taşbilek’e ziyaret

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, sportif müsabakalarda Gümüşhane’yi başarıyla temsil eden ve onlarca kupa ve madalya kazanan atıcılar ve bilek güreşi sporcularını kabul etti.

28 Mart 2019 Perşembe 15:10
Şampiyon sporculardan Vali Taşbilek’e ziyaret

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, sportif müsabakalarda Gümüşhane’yi başarıyla temsil eden ve onlarca kupa ve madalya kazanan atıcılar ve bilek güreşi sporcularını kabul etti.


29 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Mersin Havalı Silahlar Türkiye Kupası Müsabakalarında ve 1 - 3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Havalı Silahlar Trabzon Grup Müsabakalarında dereceye giren Atıcılık Sporcuları ile 3-7 Mart tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri ve Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası’nda dereceye giren sporcular, Vali Kamuran Taşbilek’i ziyaret etti.


Ziyarette sporculara seslenen Vali Taşbilek, “Göğsünüzdeki ay yıldız bu memleketin şerefi. Sizde o şerefe, Gümüşhane’mize ve milletimize layık bir şekilde çok güzel başarılara imza attınız. Sizleri, hocalarımızı ve ailelerinizi tebrik ediyorum. Büyük bir emek ve fedakârlıkla bu işi yapıyorsunuz. Bize düşen ne varsa, sizlerin başarısını bir üst seviyeye çıkarmak için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Sizlerde Avrupa’da ve dünyada başarılarınızı devam ettirerek bizleri gururlandıracaksınız. Hepinize Allah kolaylık versin” dedi.


Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü ile antrenörler Davut Altuntaş ve Coşkun Abiş de hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:10
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