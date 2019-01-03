Şampiyon sporcular ödüllendirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dünya müsabakalarında madalya kazanan sporcuları ödüllendirdi.

Belediyenin Saraçhane'deki binasında; güreş, karate, judo, okçuluk ve engelli bilek güreşinde altın, gümüş ve bronz madalya kazanan sporcular için ödül töreni düzenlendi.

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 2018 Dünya Güreş Şampiyonası'nda, Türkiye'de altın madalya kazanan üç güreşçinin de İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün sporcuları olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak spora, sporculara büyük destek verdiklerini anlatan Uysal, "Bu bir gelenek ve 1994'ten beri devam ediyor. Türkiye'de güreş denildiğinden akla gelen kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Çünkü altın madalya alan sporcular bizim kulübün güreşçilerdir." dedi.

Kazanılan madalyalar göz önünde bulundurulup bir değerlendirme yapıldığında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un Türkiye'de birinci sayılacağını anlatan Uysal, şöyle devam etti:

"Şu anda dünyanın en fazla lisanslı sporcusuna sahibiz. Bugüne kadar İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün sporcuları, 3 bin 207 madalya almış. Bunların 971'i altın, 985'i gümüş ve bin 248'i ise bronz madalyadır. Böyle baktığımız zaman gerçekten kulübümüz, gurur kaynağımız. Tabii biz sadece İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü'müze değil, tüm amatör kulüplerimize, gençlerimize destek veriyoruz. Okullarımızın bahçelerine spor salonu, yürümek isteyenlere yürüyüş yolu, bisiklet sürmek isteyenlere bisiklet yolu yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sporcularımızın yanındayız. İşte bunun için 2018 Dünya Güreş Şampiyonası'nda gelen üç altın madalyanın sahipleri de İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün sporcuları oluyorlar."

Konuşmaların ardından uluslararası spor müsabakalarında madalya kazanan sporculara ödülleri verildi.

Ekim 2018'de Macaristan'da yapılan Grekoromen Büyükler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alan Metehan Başar'a bir ev ve bir saat hediye edildi. Kasım 2018'de Romanya'da gerçekleştirilen Grekoromen U23 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Cengiz Arslan'a ise 18 adet Cumhuriyet altını sunuldu.

Karate, judo, okçuluk, bedensel engelliler bilek güreşi ve karate takımlar kategorisinde; altın, gümüş ve bronz madalya ile dönen 18 sporcuya da çeşitli ödüller takdim edildi.

Ödül töreni, tüm sporcu ve antrenör ve yetkililerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.