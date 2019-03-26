Şampiyon sahaya alkışlarla çıktı

Bilecik 1. Amatör Ligi 69 puanla şampiyon tamamlayan 1308 Osmaneli Belediyespor sezonun son maçında alkışlarla sahaya çıktı.

Bilecik 1. Amatör Lig 25’inci haftası müsabakasında Bilecik 1. Amatör Ligi 69 puanla şampiyon tamamlayan 1308 Osmaneli Belediyespor Pazaryeri deplasmanında sahaya çıkarken Pazaryerispor futbolcuları tarafından alkışlar çıktı. Maça etkili başlayan 1308 Osmaneli Belediyespor maçın hemen 3’üncü dakikasında Yasin Tepe ile 1-0 öne geçti. Bu gol sonrası ataklarına devam eden 1308 Osmaneli Belediyespor maçın 40’ıncı dakikasında Burak Fıçıcı ile durumu 2-0’a getirirken, bu gol aynı zamandan ilk yarının da skoru oldu. Maçın ikinci yarısında oyuna dengesini koyan Pazaryerispor mücadelenin 70’inci dakikasında Emre Başer ile durumu 2-1’e getirdi. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca maçı 1308 Osmaneli Belediyespor 2-1 kazandı. Bu galibiyet ile 1308 Osmaneli Belediyespor oynadığı 24 maçta 23 galibiyet 1 mağlubiyet alarak 69 puanla Bilecik 1. Amatör Ligi 2018-2019 futbol sezonunun şampiyonu oldu.

1308 Osmaneli Belediyespor ligin son haftası olan 26’ıncı haftayı BAY geçerken, en yakın rakibi Bayırköyspor’a 8 puan fark attı.