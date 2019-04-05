0553 313 94 23

Şampiyon ralliciler dünyanın en tehlikeli yolunda yarışacak

Şampiyon Ralli Pilotu Yağız Avcı ile Rus Team Kamaz Master Pilotu Dmitry Sotnıkov, Dünyanın en tehlikeli yolu olarak seçilen Bayburt-Trabzon sınırındaki Soğanlı Dağı’ndaki virajlarda yarışacak.

05 Nisan 2019 Cuma 14:16
Şampiyon ralliciler dünyanın en tehlikeli yolunda yarışacak

Şampiyon Ralli Pilotu Yağız Avcı ile Rus Team Kamaz Master Pilotu Dmitry Sotnıkov, Dünyanın en tehlikeli yolu olarak seçilen Bayburt-Trabzon sınırındaki Soğanlı Dağı’ndaki virajlarda yarışacak.


Türkiye Otomobil Şampiyonu Yağız Avcı ile Dakar Rallisini 16 kez arka arkaya kazanan Team Kamaz Master Pilotu Dmitry Sotnıkov, önümüzdeki Temmuz ayında Dünyanın en tehlikeli yolunda yarışacak. Bölgeye gelen şampiyon otomobil pilotu Yağız Avcı ile Team Kamaz Master Pilotu Dmitry Sotnıkov Derebaşı, Dünyanın en tehlikeli yolunda keşif yaptılar. Pilotlar, Derebaşı Virajlarına ve Bayburt’un muhteşem coğrafyasına hayran kaldılar.


Temmuz ayında gerçekleşecek yarışmada çekilecek profesyonel görüntülerle sosyal medyadan paylaşılarak Derebaşı Virajlarının dünya çapında şöhretine şöhret katması bekleniyor.



Bayburt-Trabzon sınırında ‘dünyanın en tehlikeli yolu’


Dünyanın en tehlikeli yollarını araştıran ‘www.dangerousroads.org’ sitesinin yetkilileri, Bayburt- Trabzon sınırında yer alan, Soğanlı Dağı´ndaki 29 keskin virajlı D- 915 yolunu ‘dünyanın en tehlikeli yolu’ seçti.


Rus askerleri tarafından 1916 yılında yapıldığı ve o dönem ‘ölüm yolu’ olarak adlandırıldığı bilinen güzergahta virajlar, tek seferde dönülemiyor. ‘Derebaşı virajları’ diye bilinen yol, Trabzon ile Bayburt’u, en yakın yer olan 3 bin metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor. Yol, zorlu arazi koşulları nedeniyle yılın 5- 6 ayı kar yüzünden kapalı kalıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 14:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Havacılık göçü başladı
    1. Havacılık göçü başladı
    2. 5 Nisan Avukatlar Günü
    3. Acıpayam ‘afet bölgesi’ kapsamına..
    4. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman..
    5. Ordu Kültür Müdürü ve şoförü kazada..
    6. Cinayetten aranan zanlı 12 yıl sonra..
    7. ESOGÜ'deki silahlı saldırı
    8. MOOV by Garenta İstanbul Havalimanı’nda
    9. Scout ekibi onayladı! İşte..
    10. Aşkale’de TKDK bilgilendirme..
    11. Boyner’den ilkbahar-yaz sezonu..
    12. AB ile Oda Eşleştirme Projeleri..
    13. Adıyamanlı yazarın ilk kitabı çıktı
    14. İlayda’yı son yolculuğuna sınıf..
    15. 2 polisin şehit olduğu olaya ilişkin..
    16. Prof. Dr. İlber Ortaylı Bilecik’e..
    17. Anamur Belediye Başkan Yardımcıları..
    18. CHP Çifteler için İl Seçim Kuruluna ek..
    19. Isparta Şehir Hastanesi’nden Kanser..
    20. Cinayete kurban giden kadın son..
    21. BTSO Başkanı Burkay:
    22. Antalyaspor masa tenisi takımı..
    23. “Bir Tenor Aranıyor” müzikali..
    24. Soner Çetin’e 25. yıl plaketi
    25. Emniyetten lokum ikramı
    26. Lösemili çocuklar yararına kermes
    27. Ergene’de kaçak göçmenler yakalandı
    28. HDP’li vekillere terör soruşturması
    29. Samsun’da 5 kilo esrarla yakalanan..
    30. Manyas’ta Barcin mazbatasını aldı
    İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark azalıyor!
    İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark azalıyor!
    YSK'dan flaş Yalova kararı! Yeniden sayım yapılmayacak
    YSK'dan flaş Yalova kararı! Yeniden sayım yapılmayacak
    Ezberleri bozan hareket! Afişi görenler şaşkına dönüyor
    Ezberleri bozan hareket! Afişi görenler şaşkına dönüyor
    AK Parti'den gece yarısı İstanbul açıklaması! Son rakam açıklandı
    AK Parti'den gece yarısı İstanbul açıklaması! Son rakam açıklandı
    23 Nisan'da poz verdiği koltuğa, 32 yıl sonra Belediye Başkanı olarak oturdu
    23 Nisan'da poz verdiği koltuğa, 32 yıl sonra Belediye Başkanı olarak oturdu

    Günün Karikatürü

    5 Nisan 2019
    ABD'den Türkiye yine tehdit dolu mesaj
    ABD'den Türkiye yine tehdit dolu mesaj
    AK Parti İstanbul'da son durumu açıkladı
    AK Parti İstanbul'da son durumu açıkladı