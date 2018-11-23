Şampiyon öğretmenin sporcu öğrencileri





BALIKESİR (AA) - HAKAN FİRİK - Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Avcılar Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan işitme engelli dünya şampiyonu milli güreşçi Oğuz Dönder, geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için öğrencilerine spor sevgisi aşılıyor.

Yaklaşık 10 yıl önce geçirdiği trafik kazasından dolayı bir kulağında duyma yetisini kaybeden, diğerinde de yüzde 58 işitme kaybı olan 31 yaşındaki Oğuz Dönder, 2000 yılında başladığı güreşte dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Rusya'da bu yıl düzenlenen İşitme Engellier Dünya Güreş Şampiyonası'nda 79 kilo serbest stil ve 77 kilo grekoromen stilde iki dünya şampiyonluğu elde eden Dönder, görev yaptığı ortaokulda kendisi gibi başarılı sporcular yetiştirmek için ter döküyor.

Oğuz Dönder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2000 yılında başladığı güreşi 2008 yılında geçirdiği trafik kazası sonrasında bırakmak zorunda kaldığını, 5 yıl sonra dayanamayıp doktorunun olumsuz görüşüne karşın yeniden mindere döndüğünü anlattı.

Güreşin kendisi için bir aşk olduğunu dile getiren Dönder, şöyle konuştu:

"Hedefim olan milli gururu yaşamak ve yaşatmak istiyordum. Kazanın ardından işitme engeli oluşunca, 'deafolimpik' dediğimiz işitme engelliler branşına geçtim. 2013 yılında işitme engellilerde olimpiyat ikincisi oldum. 'Yapamaz.' dedikleri güreşe dönüp, bunu başardım. Bayrağımızı göndere çektiremediğim için bir yanım eksik kaldı. Ardından dünya ikincisi oldum. Yine eksik kaldım. Azmettim, çalıştım ve bu yıl Rusya'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'mızı okuttum. Bayrağımızı göndere çektirmek ayrı bir gurur. Gençlerimize de bu gururu yaşatmayı hedefliyoruz."





- "Ata sporumuz güreşle bu çalışmalara başladık"





Dönder, amacının görev yaptığı okuldan şampiyon sporcular çıkartabilmek olduğunu vurgulayarak, "Küçük bir köy okuluyuz ve 140 öğrencimizden 120'sini spora kazandırdık. Buradan spor okullarına öğrenci gönderiyoruz. Hedefimiz, kaymakamımız, milli eğitim müdürümüz ve ilçe spor müdürümüz sayesinde, burayı bir spor okuluna döndürmek. Onların yardımlarıyla minderlerimizi getirerek, küçük bir sınıfımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Önceliklerinin, sağlıklı bireyler yetiştirmek olduğunu belirten Dönder, "İstiklal Marşı'mızı okutmuş, bu gururu yaşamış, iliklerime kadar hissetmiş biri olarak, gençlerimize de aynı hissi tattırmaya çalışıyorum. Ata sporumuz güreşle bu çalışmalara başladık ve diğer branşlarla devam ediyoruz. Başarıya ulaşmanın yolu, milli gururu bilmekten geçiyor. Türk bayrağının değerini bilirsek, her şeyi anlamış oluruz. Mücadeleye çıkarken bunu hissedersek, en güzeli oluyor. Milli mücadeleyi, milli gururu düşünürsek, başarı geliyor. " açıklamasında bulundu.

Öğrencilerden Hazar İbiş ve Beril İnce de öğretmenleri Oğuz Dönder'in yönlendirmesiyle başladıkları ata sporu güreşte önemli mesafe katettiklerini, geleceği sporda gördüklerini söyledi.