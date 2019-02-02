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Şampiyon karateci gençlerle buluştu

Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu:- "Spor yapan çocukların bir kısmı eğitim hayatı yüzünden sporu bırakıyorlar. Ben buna kesinlikle karşıyım. 17 yaşındayken para kazanmaya başladım ve spor sayesinde milli takıma girdim"

02 Şubat 2019 Cumartesi 17:42
Şampiyon karateci gençlerle buluştu

BURSA (AA) - Dünya ve Avrupa şampiyonu karateci Serap Özçelik Arapoğlu, "Bursa Gençliği Sporun Yıldızlarıyla Buluşuyor" etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.

Milli karateci Serap, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, bir arkadaşının tavsiyesiyle 12 yaşındayken karate kursuna başladığını söyledi.

Spora başlamadan önce sürekli hastalandığını belirten Serap, "Spor sayesinde bağışıklık sistemim güçlendi. Bana olan faydasını gördüm ve devam ettim. Aslında çok sert bir spor değil, kuralları olan bir spor. Tekniği çok hızlı ve kuvvetli yapacaksın ama kontrol edeceksin. Sloganımız, 'kontrolsüz güç, güç değildir'. O yüzden her kız ve kadınının rahatlıkla yapabileceği bir branş." diye konuştu.


- "17 yaşındayken para kazanmaya başladım"


Sporun iş hayatına da katkıları olduğunu anlatan Serap Özçelik Arapoğlu, şunları kaydetti:

"Liseye başladığım zaman bocalama dönemim olmuştu çünkü ikisini bir arada yürütüyordum. Biraz başarısızlık oldu ve annemin tehdidiyle karşılaştım. 'Ya karateyi bırakırsın ya derslerini düzeltirsin' demişti. Hayatımı bir plana soktum. Ekstra çalışmam gereken bir zaman olduğunu fark ettim ve her şeyi yoluna koydum. Bazen zorlanıyorsun. Şu anda da spor yapan çocukların bir kısmı eğitim hayatı yüzünden sporu bırakıyorlar. Ben buna kesinlikle karşıyım. Eğitimi ilerleyen dönemde iş imkanı olarak görüyorlar ama sen bunu sporla da başarabiliyorsun. Hatta sporla daha erken yaşta başarabiliyorsun. Ben Allah'a şükür 17 yaşındayken para kazanmaya başladım ve spor sayesinde milli takıma girdim. Direkt olarak üniversiteye başladım. Avrupa ve dünya derecem olduğu için üniversite biter bitmez de kadrolu öğretmen olarak atandım. Yani ekmeğimi bu işten kazandım ama tabi ki derslerimde başarısız olsam eğitim hayatımı tamamlayamazdım."

Spordaki hedeflerinden bahseden Serap, karate dışında ilgi duyduğu jimnastik ve atletizm alanlarını da takip ettiğini sözlerine ekledi.

Etkinliğin devamında milli takım antrenörü İsmail Hakkı Şen de gençlere spor hayatını anlattı ve tavsiyelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 17:42
  1. Bursa
  2. KARATE
  3. Serap Özçelik Arapoğlu

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