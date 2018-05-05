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Şampiyon Hatayspor TFF 1. Lig'de

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta Hatayspor kendi sahasında Afjet Afyonspor'u konuk ediyor.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 17:29
Şampiyon Hatayspor TFF 1. Lig'de

YENİAKİT.COM.TR TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğu yakından ilgilendiren maçta iki takım karşı karşıya geliyor. Hatayspor kendi seyiricisi önünde 53.dakikada Yılmaz Özeren ve 60.dakikada Hamza Gür'ün attığı gollerle Afjet Afyonspor önünde 2-0 galip ayrıldı. Bu skorla Hatayspor bu skorla 76 puanla 1.sırada tamamladı ve TFF 1.Lig'e yükseldi.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 17:29
  1. TFF 2. Lig
  2. Kırmızı Grup
  3. TFF 2.Lig Kırmızı Grup
  4. Hatayspor
  5. Afjet Afyonspor
  6. TFF 1. Lig

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  • burak burak 2 sa önce
    yeniakit tsk ederim haberiniz icin sizleri cok seviyoruz
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