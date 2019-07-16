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Şampiyon dansçılar Başkan Aras’ı ziyaret etti

Bodrum Dans Kulübü’nün şampiyon sporcuları, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı makamında ziyaret etti.

16 Temmuz 2019 Salı 16:16
Şampiyon dansçılar Başkan Aras’ı ziyaret etti

Bodrum Dans Kulübü’nün şampiyon sporcuları, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı makamında ziyaret etti.


Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen Modern Dans Türkiye Şampiyonası’na katılan Bodrum Dans Kulübü Modern Dans Bölümü öğrencileri Bodrum’a şampiyon olarak döndü. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı makamında ziyaret eden genç dansçılar, şampiyonluk sevincini Başkan Aras’la paylaştı.


Ziyarete şampiyon sporcular ile birlikte Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe müdürü Fatih Uzunlulu, Türkiye Dans Sporları Federasyonu başkan yardımcısı Mehmet Koçyiğit, Bodrum Dans Kulübü başkanı ve Milli Takım kaptanı Fatih Özvezneci, Bodrum Dans Kulübü Modern Dans Bölümü ve Milli Takım Antrenörü Alona Burlakova, Uluslararası Dans Organizasyonu Türkiye temsilcisi Alper Alakut ve sporcu velileri katıldı.


Genç dansçıların başarısını kutlayan Başkan Aras, dansın kültür, sanat ve sporu bir araya getirdiğini belirterek “Bu çok önemli bir başarı ve ben tüm genç sporcu arkadaşlarımı yürektenkutluyorum. 6 dalda bütün kupaları alıp Bodrum’a geldiniz ve başka kimseye hiç bir şey bırakmadınız. Bu yüzden sizi canı gönülden kutluyorum. Size inanan ve destek veren anne ve babalarınıza ve elbette sevgili antrenörlerinize de çok teşekkürediyorum” dedi.


Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer İlman da yaptığı konuşmada Bodrum’un turizm şehri olması dışında spor ve sanatta da kendilerini gururlandırdığını belirterek şampiyon sporcuları tebrik etti.


Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet Koçyiğit ve Bodrum Dans Kulübü Başkanı Fatih Özvezneci ise Başkan Aras’a dans sporuna verdiği desteklerinden dolayı teşekkür etti.


Konuşmaların ardından, Haziran ayında Prag’da yapılan Modern Dans Avrupa Şampiyonası’na Türk Milli Takım sporcusu olarak katılan Nazlı Acar, Öykü Dıngıl, Simza Cleo Saraçlı, Melis Amy Welch, Lara Wellington, Defne Arslan ve İndia Alkan’a Milli sporcu belgeleri Başkan Aras tarafından takdim edildi.


Bodrum Dans Kulübü Modern Dans Bölümü, 1- 4 Aralık 2019 tarihleri arasında Polonya’nın Varşova kentinde düzenlenen “IDO Modern Dans Dünya Şampiyonasına” milli takım sporcusu olarak katılmaya hak kazandı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 16:16
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