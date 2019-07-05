Şampiyon bisikletçiye hapis cezası Eski dünya şampiyonu ve olimpiyat madalyalı Avustralyalı bisikletçi Jack Bobridge, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 4,5 yıl hapis cezası aldı



ANKARA (AA) - Avustralyalı eski dünya şampiyonu bisikletçi Jack Bobridge, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Avustralya'nın Perth kentindeki mahkemede görülen duruşmada Jack Bobridge, eski profesyonel bisikletçi Alex McGregor ile uyuşturucu ticareti yapmaktan suçlu bulunarak 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. İki yıldan bu yana tutuklu olarak yargılanan 29 yaşındaki eski sporcu, bu kararın ardından iki buçuk yıl daha parmaklıklar arkasında kalacak. Kariyerinde 4 dünya şampiyonluğunun yanı sıra Londra 2012 ve Rio 2016 olimpiyatlarında takım yarışlarında iki gümüş madalyası bulunan Jack Bobridge, 2016'da spordan emekliye ayrıldığını duyurmuştu.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.