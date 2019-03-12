Şampiyon babanın şampiyon kızı festivale damgasını vurdu

Türk kayak tarihinin en başarılı isimlerinden olan Atakan Alaftargil’in 10 yaşındaki kızı Naz, bu yıl hem okullar arası il birincisi oldu hem de Alp Disiplini Minikler Festivaline damgasını vurdu.

Bu yıl ulusal ve uluslararası bir çok organizasyonda adından söz ettiren Erzurum Kayak Kulübü sporcuları, Kayseri Erciyes’de düzenlenen Alp Disiplini Minikler Festivalinden de madalyayla döndü. Kulüp Başkanı Atakan Alaftargil’in kızı Naz, okullar arası il birinciliğinin ardından katıldığı Alp Disiplini Minikler Festivalinde de şampiyon oldu.

4 yaşında başladığı kayakta kısa sürede yarışçı unvanını alan Naz Alaftargil, “Babam beni çok iyi eğitti. Hala antrenman sonrasında onunla birlikte kayıp kendimi geliştiriyorum” dedi.

Kızıyla birlikte tüm sporcularıyla gurur duyduğunu belirten Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil de Erciyes’te yapılan yarışlarda Naz ile birlikte Naz İrem Nuhoğlu’nun 2’nci, Sezin Midilliç’in 3’üncü, erkeklerde ise Kudret Can Gölleroğlu’nun 2’nci, Emin Dilik’in de 3’üncü olduğunu dile getirdi.