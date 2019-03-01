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Şampiyon atletlerden Müdür Tevke’ye ziyaret

Türkiye şampiyonu olan Van Erciş Yatılı Bölge Ortaokulu Erkek Atletizm Takımı öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke’yi makamında ziyaret etti.

01 Mart 2019 Cuma 17:02
Şampiyon atletlerden Müdür Tevke’ye ziyaret

Türkiye şampiyonu olan Van Erciş Yatılı Bölge Ortaokulu Erkek Atletizm Takımı öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke’yi makamında ziyaret etti.


Erciş Yatılı Bölge Okulu (YBO) Erkek Atletizm Takımı, Antalya’da düzenlenen Okullar Arası Kros Türkiye Şampiyonasında yıldız erkekler kategorisinde birinci olmuştu. Okul Müdürü Sadık İşler ve Erciş YBO Beden Eğitimi Öğretmeni Muğdat Öztürk ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke’yi ziyaret eden şampiyon atletler, elde ettikleri başarıyı paylaştı.


Genç atletleri almış olduğu başarılardan ötürü tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, öğrencilerin spor branşlarında almış olduğu başarıların önemli olduğunu ifade etti. Tevke, “Sportif faaliyetlerde başarılı öğrencilerimizi keşfedebilmek önemlidir. Bu yetenekli öğrencilerimizin atletizm branşında almış oldukları başarılar da bunun bir göstergesidir. İnşallah öğrencilerimizin almış olduğu başarılar daim ve devamlı olur. Çünkü sporda devamlılık esastır. Sportif faaliyetlerde başarılı olmak için de çok çalışmak ve disiplinli olmak gerekir. Bu anlamda öğrencilerimizi kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.


Öğrencileri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, daha sonra çeşitli hediyeler verdi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 17:02
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