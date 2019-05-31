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Şamlar Tabiat Parkı’nda 3 bin kişi iftarda buluştu

Başakşehir Şamlar Tabiat Parkı’nda kurulan iftar sofralarında 3 bin kişi iftar yaptı.

31 Mayıs 2019 Cuma 10:15
Şamlar Tabiat Parkı’nda 3 bin kişi iftarda buluştu

Başakşehir Şamlar Tabiat Parkı’nda kurulan iftar sofralarında 3 bin kişi iftar yaptı.


Başakşehir Belediyesi, Ramazan ayının son günlerinde 3 bin kişiyi Şamlar Tabiat Parkı’nda buluşturdu. Belediye personeli ve ailelerinin de yer aldığı iftar programına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı. İftar saati öncesi masaları dolaşan Başkan Kartoğlu vatandaşlarla sohbet etti.



“Ramazan Başakşehir’de çok güzeldi”


Başakşehir’de geride kalan günlerde Ramazan ayının dolu dolu yaşandığını ifade eden Başkan Kartoğlu, “Ramazan Başakşehir’de çok güzeldi, doludizgindi, muhteşemdi. Rabbim inşallah tekrarını nasip etsin. Bugün burada yaklaşık 3 bin kişiyle iftar hazırlığımız var. Bulunduğumuz yer Şamlar Ormanı, İstanbul’un nezih yerlerinden bir tanesi. Şamlar Ormanı aynı zamanda bizim mesire alanımız” dedi.


Ezanın okunmasıyla birlikte iftar sofralarını dolduran binlerce kişi birlikte oruçlarını açtı.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:15
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