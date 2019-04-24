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MSB'den flaş açıklama: Samimi gayretleri değişik yerlere çekmek...

Habertürk'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının tartışıldığı Türkiye'nin Nabzı programında Milli Savunma Bakanı kaynaklarından özel açıklama geldi

24 Nisan 2019 Çarşamba 23:57
MSB'den flaş açıklama: Samimi gayretleri değişik yerlere çekmek...

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Habertürk TV ekranlarında Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı' programına açıklama gönderdi. 

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

Orada hitap edilen Çubuk halkının geneli. Halk 'terörü bitirin, kanımız yerde kalmasın' diyor. 'Mesaj alındı, gereğini yapıyoruz' sözleri, teröre karşı TSK'nın mücadelesi aralıksız sürdürülüyor anlamındadır. Sayın Bakan evin önünde, kendi korumalarını ve tüm güvenlik güçlerini seferber ederek, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun koluna girerek, oradan emniyetli bir şekilde ayrılmasını bizzat sağlamıştır. Bakanın samimi gayretini ve söylediklerini değişik yerlere çekmek yanlıştır ve ayrıca provokatiftir. Sayın Kılıçdaroğlu'na tekrar geçmiş olsun diyoruz. Şiddeti kınıyoruz. Şehidimizin ailesine ve yakınlarına tekrar başsağlığı ve sabır diliyoruz. Şehidimizin kanı yerde kalmamıştır. Operasyonlarımız yüksek bir tempo ve şiddetle devam etmektedir.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 23:57
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