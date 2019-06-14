Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa keybediyor AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, 23 Haziran seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Yalanın tescili, İmamoğlu’nun büyüsünü bozdu ve hızla irtifa kaybediyor" dedi.

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, 23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Şamil Tayyar, paylaşımında CHP'li aday Ekrem İmamoğlu'nun büyüsünün bozulduğunu ve irtifa kaybettiğini söyledi. Şamil Tayyar'ın ifadeleri şu şekilde: Görüntü ve ses kaydı, valiye küfrü tevil götürmeyecek şekilde ortaya koyuyor. İnsanlık halidir, o kargaşada öfkesine yenik düşüp istem dışı söylemiş olabilir! Kabullenip özür dileseydi, mevzu kapanırdı. Yalanın tescili, İmamoğlu’nun büyüsünü bozdu ve hızla irtifa kaybediyor.

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