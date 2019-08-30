Şamil Tayyar'dan çok sert sözler! 'Bunu yapanların Allah belasını versin' AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan işçi kıyımıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, yaşananların sürpriz olmadığını söyledi.

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, İBB'de yaşanan işçi kıyımıyla ilgili olarak CHP'li Başkan Ekrem İmamoğlu'na ilişkin dikkat çeken sözler söyledi. Şamil Tayyar, İmamoğlu'nun bu yaptıklarının sürpriz olmadığını belirterek şunları söyledi: İmamoğlu 2 ayda 4 binden fazla işçiyi mesajla işten çıkardı. Sürpriz mi? Değil. İşçinin ekmeğiyle oynayarak siyaset yapanların Allah belasını versin. Buraya kadar tamam. Peki, bu tabloya yol açan yenilginin içimizdeki asıl müsebbipleri n’olacak? Hesap vermeyecekler mi?

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