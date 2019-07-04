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Şamil Tayyar'dan Ergenekon açıklaması: Balık hafızalı kimi yılışıklar...

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, Ergenekon davasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Mahkeme, arkasında güçlü bir siyasi irade olmadığı için suçlu/suçsuz ayrımı yapmadan kolay yolu seçti, topyekun temizliğe giderek Ergenekon defterini kapattı. Balık hafızalı bizim kimi yılışıklar da bu rüzgara kapılırken, en doğru haberi Akit yaptı, özeti budur" ifadelerini kullandı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:49
Şamil Tayyar'dan Ergenekon açıklaması: Balık hafızalı kimi yılışıklar...

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, sonuçlanan Ergenekon Davası'na ilişkin sosyal medya hesabından çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Şamil Tayyar, Ergenekon Davası'nı yürütenlerin kolaya kaçtığını belirterek,  "Mahkeme, arkasında güçlü bir siyasi irade olmadığı için suçlu/suçsuz ayrımı yapmadan kolay yolu seçti, topyekun temizliğe giderek Ergenekon defterini kapattı. Balık hafızalı bizim kimi yılışıklar da bu rüzgara kapılırken, en doğru haberi Akit yaptı, özeti budur" dedi.

Tayyar, 2009'da kritik bir uyarı yaptığı söyleyerek şöyle devam etti:

27 Mayıs’tan 28 Şubat’a kök salan cuntacı zihniyet, AK Partinin iktidar yolculuğunda yeniden hortlayınca Ergenekon süreci başladı. Erdoğan’a siyaset yasağından kapatma davası ve Cumhurbaşkanı seçtirmeme rezaletine varıncaya kadar yola döşenen mayınlar mücadeleyi sertleştirdi. Askeri vesayetin sivil siyaseti boğma girişimi FETÖ’ye tarihi fırsat sundu, kendi özel hesabını gördü ve davayı bağlamından kopardı. 8 Şubat 2009’da Ergenekon torba dava olmasın diye uyardım; Zaman, şahsımı Ergenekon’la mücadelenin önündeki en büyük tehlike diye gösterdi. Yanlış operasyonlar ve haksız tutuklamalara Kuddusi Okkır ve Türkan Saylan örneğinde olduğu gibi o günlerde karşı çıkmakla birlikte, bazı operasyonlar hayati önemdeydi. 1/7/2008’de Tolon/Eruygur operasyonu olmasaydı AK Parti kapatılır, Erdoğan/Gül tutuklanırdı. AK Parti kapatma davasının arkasındaki en büyük askeri güç, İlker Başbuğ’du. AYM Başkanvekili Paksüt’le görüşmeleri ortadadır. Gül’e Çankaya yolunu kapatmak için sahnelenen 367 rezaletinin müsebbipleri hafızalarda canlıdır. Saymakla bitmez, bunun gibi onlarca örnek vardır" dedi

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:49
  1. Şamil Tayyar
  2. Ergenekon davası

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