Şamil Basayev’i rahmetle anıyoruz

HABER MERKEZİ - Kafkas Mücahitleri Genel Komutanı Şamil Basayev’i, şehadet şerbeti içişinin yıl dönümünde rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Devlet Başkanı Dokka Umarov'un emrinde Çeçenistan Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı görevini sürdürmekteyken 10 Temmuz 2006'da, İnguşetya Cumhuriyetinin Ekayeva köyü'nde, bulunduğu askeri konvoydaki bir patlama neticesinde Hakk’a yürüyen Basayev, ümmetin sembol isimleri arasındaki yerini aldı.



ÜMMETİN SEMBOL ŞAHSİYETİ OLDU



Çeçen cihadının efsanevi ismi olan Şamil Basayev’in bir söyleşisinde kullandığı “Nihai hedef Kudüs’tür” cümleleri dalga dalga bütün İslam coğrafyasına yayılmıştı. Hayatını Allah’ın rızası adına cihad için harcayan Basayev, bu uğurda gözünü budaktan sakınmadı. 1965 doğumlu olan büyük mücahid Basayev, Moskova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunuydu. 1992 yılındaki Gürcü-Abhaz savaşında Kuzey Kafkasya’nın akraba halklarından olan Abhazların safında gönüllü olarak savaştı. Buradan Karabağ’a geçen Şamil Basayev, burada da bir süre Azerilerle birlikte Ermeni zulmüne karşı savaştı. Çeçenistan’da yaşananları dünyaya duyurmak için bir Rus yolcu uçağını kaçırarak, Ankara’ya indirdi. Çeçenistan’a dönerek burada Afganistan cihadına katıldı ve o dönemde eğitilmiş gençlerden müteşekkil bir silahlı güç kurdu. Çeçenistan’ın ilk devlet başkanı olan şehit Cevher Dudayev’in en önemli komutanları arasında yer aldı.



HAYATI MÜCADELEYLE GEÇTİ



Entelektüel kişiliğiyle de bilinen Basayev, halkın bütün sıkıntılarıyla ilgilenmeye çalıştı. Uluslararası basına verdiği röportajlarında Çeçenistan’daki duruma dikkat çekerek destek istedi. Hayatı ve mücadelesiyle ümmete örnek olan Basayev, 2006 yılının 9 Temmuz’u 10 Temmuz’a bağlayan gecesinde İnguşetya’da bir köy yakınlarında bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu şehit oldu.