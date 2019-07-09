Sami Kervancıoğlu; “Kahramanmaraş’ı dünyaya tanıtacağız”

Kahramanmaraş’ta bir araya gelen gastronomi derneği, kentin yöresel lezzetlerini tanıtmak için çalışma başlattı.

Kente özgü 800 farklı yemeğin tanıtımıyla ilgili güç birliği yapıldı. Kahramanmaraş’ta düzenlenen toplantıda kentin yemek kültürünün tanıtımıyla ilgili çalışma yapılacak. Kahramanmaraş’ın birbirinden farklı yöresel lezzetlerinin yanı sıra, yaklaşık 800 çeşit yemek Türkiye ve dünya mutfaklarına taşınması için güç birliği yapıldı.

‘Kahramanmaraş’ın mutfağını hep birlikte tanıtacağız’

Kahramanmaraş’ta oluşturulan ekiple kentin mutfağını daha iyi tanıtacaklarını söyleyen Alpedo-Kervan Pastaneleri Yönetim Kurlu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Kahramanmaraş’ı dünyaya tanıtacaklarını söyledi.

Kervancıoğlu, “Kahramanmaraş sevdalısı olarak elimizi taşın altına koyduk ve bundan sonra da koyacağız. İnşallah buradan çok güzel şeylerin çıkacağına inanıyorum. Çok güzel bir ekibimiz var ve arkadaşlarımız da çok heyecanlılar. İnşallah Kahramanmaraş’ımızı dünyaya tanıtacağız” diye konuştu.

‘Kahramanmaraş’ta lezzet haritası oluşturmamız lazım’

Türkiye Gastornomi Turizm Derneği Başkanı Gürkan Boztepe ise kentin birlik içerisinde olup 800 çeşit yemeği tanıtmak için çalışılması gerektiğini söyledi. Boztepe, “Şehir hep birlikte bir harekat içinde olması lazım ve bu durumun örnekleri var. Biz bir yıl sonra bu salonları çok daha fazlasıyla doldurabiliyorsak, gastronomi turizm derneği gerçekten icraat yapmış olacak. Burayla ilgili alt yapımız hazır. Türkiye seyahat acentaları birliğinden Kültür Turizm Bakanlığı’na kadar sürekli bize destek yağmakta. Bundan sonra sadece 800 çeşit ürünlerimizi, kitaplarımızı aktarmamız lazım. Kahramanmaraş’ta lezzet haritası oluşturmamız lazım. Yani turist geldiği zaman nereleri gezdirmeliyiz? Burada konaklama sayımızı bir gece daha nasıl artırabiliriz?" diye konuştu.

Toplantının ardından katılımcılara dondurma şovu yapıldı.