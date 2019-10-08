Eski hakim Sami Haşıloğlu ve eski Murat Dalkuş hakkında kırmızı bülten Yargıtaydaki Ergenekon davasında, firari eski hakim Sami Haşıloğlu ve eski savcı Murat Dalkuş hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedildi.

Yargıtaydaki Ergenekon davasında, firari eski hakim Sami Haşıloğlu ve eski savcı Murat Dalkuş hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedildi. Ayrıntılar gelecek...

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