Eski hakim Sami Haşıloğlu ve eski Murat Dalkuş hakkında kırmızı bülten
Yargıtaydaki Ergenekon davasında, firari eski hakim Sami Haşıloğlu ve eski savcı Murat Dalkuş hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedildi.
08 Ekim 2019 Salı 16:22
Yargıtaydaki Ergenekon davasında, firari eski hakim Sami Haşıloğlu ve eski savcı Murat Dalkuş hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedildi.
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