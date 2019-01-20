FETÖ firarisi Sami Boydak altınlarla birlikte yakalandı
Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında örgüt üyeliğinden 3 yıl 1 ay hapis cezası verilen Sami Boydak, ailesi ile Umre’ye gitmek için geldiği iddia edilen Kayseri Erkilet Havalimanı’nda yapılan bagaj kontrolünde 3 kilo 600 gram altın ile 40 bin ve 200 bin TL’lik senetle yakalanarak gözaltına alındı.20 Ocak 2019 Pazar 07:06
FETÖ/PDY soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Sami Boydak, ’Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Altınlarla birlikte yakalandı
İddiaya göre eşi ile birlikte, Umre’ye gitmek için Erkilet Havalimanı’na gelen Sami Boydak’ın bagaj kontrolünde 1059 çeyrek altın, 220 yarım altın, 138 tam altın, 8 gram altın olmak üzere toplam ağırlığı 3 kilo 600 gram gelen 1425 altın ele geçirildi. Ayrıca biri 40 bin TL, diğeri ise 200 bin TL’lik senet de bulundu.
Gözaltına alındı
Boydak, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlemesi Hakkında Kanun'a muhalefetten gözaltına alındı.
Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunmayan Boydak'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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