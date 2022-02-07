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Aktüel Milli ragbi oyuncusu S.İ. kimdir, tutuklandı mı?
Aktüel

Milli ragbi oyuncusu S.İ. kimdir, tutuklandı mı?

Milli ragbi oyuncusu 22 yaşındaki S. İ. bir süre oynadığı ABD’deki ‘Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi’, Türk Emniyeti’ne ihbar etti. Peki ragbi oyuncusu S. İ. ne suç işledi? S. İ. tutuklandı mı?

Yeniakit Publisher
2022-02-07 11:29:00 - 2022-02-07 12:03:40
Milli ragbi oyuncusu S.İ. kimdir, tutuklandı mı?

ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi (NCMEC), milli Ragbi Oyuncusu S. İ. (22) ilişkin Türk Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu. Hürriyet'in haberine göre, ilk tespit, S. İ.'nin GSM hattı üzerinden uygunsuz videoların WhatsApp ve Telegram uygulamaları üzerinden paylaşıldığı yönündeydi. S. İ. bir süre ragbi oynadığı ABD’den Türkiye’ye 2 Ağustos 2020 günü döndü. S. İ.'nin cep telefonunun yanı sıra evindeki dijital materyallere el konuldu. S. İ. geçen 21 Mayıs günü tutuklandığı öğrenildi.

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