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SAMDOB "Don Pasquale" operasını sahneleyecek

27 Mart 2019 Çarşamba 12:04
SAMDOB "Don Pasquale" operasını sahneleyecek

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Don Pasquale" komik operasını ilk kez sahneleyecek.

Bu yıl 10. yaşını kutlayan SAMDOB, Gaetano Donizetti'nin "Don Pasquale" adlı iki perdelik komik operasını, İstanbul Devlet Opera ve Balesi rejisörlerinden Recep Ayyılmaz'ın rejisiyle sahneye koyacak.

"Don Pasquale", Türk opera tarihinde özel bir yere sahip. İstanbul'un Anadolu yakasındaki yerleşik bir sahnede sahnelenen ilk opera eseri olan "Don Pasquale", İstanbul Süreyya Operası'nın da açılışını yapmıştı.

Evrenselliği ve güncelliğini kaybetmeyen eğlenceli konusu ve Donizetti'nin etkileyici melodileriyle komik opera repertuvarının en seçkin yapıtlarından olan Don Pasquale'nin, Recep Ayyılmaz imzası taşıyan prodüksiyonunun prömiyeri, 12 Şubat 2008'de İstanbul'da yapılmıştı. O tarihten bugüne kadar geçen süre boyunca sahnelendiği İstanbul, İzmir, Antalya ve Mersin'de kapalı gişe oynamasıyla da Don Pasquale, Türk opera tarihi adına özel bir değer taşıyor.

19. yüzyılın ilk yarısında Roma'da geçen eser, ilerlemiş yaşına rağmen kendine genç ve güzel bir eş arayan yaşlı, zengin ve cimri Don Pasquale ile onu yola getiren genç ve kurnaz Norina'nın hikayesini anlatıyor.

Sıra dışı mizansenleri ve cesur reji yorumuyla 12 yıldır seyirciden yoğun ilgi gören ve çok sevilen Don Pasquale operasında orkestrayı İstanbul Devlet Opera ve Balesi orkestra şeflerinden Zdravko Lazarov yönetiyor.

Prodüksiyonun koreografisi Nil Berkan'a, dekor tasarımı Ferhat Karakaya'ya, kostüm tasarımı Çimen Somuncuoğlu'na, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz'a ait eserin koro şefliğini ise Raushan Baigulakova üstleniyor.

Don Pasquale komik operası, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda 30 Mart Cumartesi günü sanatseverlerle buluşacak.


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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:04
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