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SAMDOB "Çalıkuşu" balesini sahneleyecek

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:21
SAMDOB "Çalıkuşu" balesini sahneleyecek

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi, (SAMDOB) Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden aynı adla baleye uyarlanan "Çalıkuşu" eserinin prömiyerini sahneye koyacak.

Librettosu, koreografisi ve yönetmenliği devlet sanatçısı Merih Bahar Çimenciler'e ait olan eser, 2 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturulacak.

Provaları devam eden eserle ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Çimenciler, 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında "Çalıkuşu" eserinin SAMDOB'da prömiyerini gerçekleştireceklerini belirtti.

Çimenciler, Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden aynı adla bale sahnesine uyarlanan "Çalıkuşu" eserinin çok geniş bir kadro ve Türk sanat müziğiyle icra edildiğini anlattı.

"Çalıkuşu"nun Türk sanat müziğiyle icra edilen tek eser olduğunu belirten Çimenciler, baleseverlerin oldukça ilgi gösterdiğini aktardı.

Eserde küçük yaşta ailesini kaybeden güzel Feride'nin teyzesinin oğlu, yakışıklı Kamuran'a duyduğu aşk ve Feride'nin aşkına karşılık görememesinden dolayı Anadolu'ya giderek öğretmenlik yapması anlatılıyor.


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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 11:21
  1. Çalıkuşu
  2. Merih bahar Çimenciler
  3. SAMDOB

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