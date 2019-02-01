0553 313 94 23

SAMDOB, "Bir tenor aranıyor" müzikalini sahneleyecek

SAMDOB sanatçıları, yarın sanatseverlerin beğenisine sunulacak müzikalin provalarını tamamladı

01 Şubat 2019 Cuma 16:45
SAMDOB, "Bir tenor aranıyor" müzikalini sahneleyecek

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Bir tenor aranıyor" müzikalini yarın sanatseverlerle buluşturacak.

"Müzikallerin Oscar'ı" olarak bilinen Tony Ödülleri de dahil olmak üzere, birçok ödül alan Ken Ludwig'in eğlenceli müzikali "Bir tenor aranıyor", SAMDOB tarafından yarın sahneye konulacak.

SAMDOB sanatçıları, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de sanatseverlerle buluşturulacak müzikalin provalarını tamamladı.

Verdi'nin "Otello" operasını seslendirmek için gelen ünlü tenor Tito Merelli'nin başından geçen komik olaylar silsilesinin anlatıldığı müzikal, baştan sonra otel odasında cereyan ediyor.

Zevk ve sefaya düşkünlüğüyle bilinen ünlü tenorun eşi Maria ile arasının bozulması çok da uzun sürmez.

Yediği yemeklerden de midesi bozulan Tito'nun içtiği ilaçlar ağır gelir, temsile çıkamaz ve yerine başrolü oynamak üzere yeteneği keşfedilmeyen Max çıkar.

Rejisörlüğünü Evin Atik'in üstlendiği, ardı arkası kesilmeyen komik olayların yaşandığı müzikalin dekor tasarımı Kaan Güreşçi'ye, kostüm tasarımı Gülay Korkut Dinç'e, koreografisi Şebnem Şenel'e, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

Müzikal, Türkçe sahneye konulan önemli eserlerin başında geliyor.

Eser, yarının dışında Atatürk Kültür Merkezi'nde 4 Şubat'ta da sahnelenecek.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 16:45
  1. Bir tenör aranıyor
  2. SAMDOB
  3. Samsun

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üniversiteli Kader Buse'yi arama çalışmalarına ara verildi
    1. Üniversiteli Kader Buse'yi arama..
    2. Ürdün Kralı Abdullah Türkiye'ye geliyor
    3. "Hedefimiz 7 milyar fidan dikmek"
    4. Samsun'da DAEŞ operasyonu! Gözaltılar..
    5. AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında
    6. GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik..
    7. Antalya'da karla mücadele
    8. Kapalıçarşı'da altın
    9. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ukrayna'da
    10. 89 yaşındaki Arısoy 74 yıldır kulaç..
    11. Zeki Başaran kimdir nerelidir? Saadet..
    12. Samsun'da DEAŞ operasyonu
    13. Son 48 yılın rekoru kırıldı! Türkiye..
    14. YÖK'ten "gayriresmi üniversite..
    15. Döviz kurları
    16. Zırhlı Birlikler darbe davası
    17. Bursaspor, Konyaspor maçında 3 puan..
    18. CarrefourSA’da Chippin’le mobil öde,..
    19. Rusya'dan ABD'nin kararına tehdit gibi..
    20. "İşin ehli adaylarla sahaya indik"
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın arkadaşı son noktayı koydu
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın arkadaşı son noktayı koydu
    Japonya'dan tepki çeken karar! Türkiye'yi dahil etmediler
    Japonya'dan tepki çeken karar! Türkiye'yi dahil etmediler
    İyice zıvanadan çıktı! Erdoğan'a küstah tehdit!
    İyice zıvanadan çıktı! Erdoğan'a küstah tehdit!
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"

    Günün Karikatürü

    01 Şubat 2019
    Başkan Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı
    Başkan Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!