0553 313 94 23

Başkent Şam'a hava saldırısı düzenlendi!

Suriye'nin başkenti Şam'a bazı hava saldırılarının olduğu, saldırıların bir kısmının hava savunma sistemleri tarafından püskürtüldüğü başkent yakınlarında bazı askeri üslerde ise patlamalar meydana geldiği öğrenildi.

02 Eylül 2018 Pazar 06:52
Başkent Şam'a hava saldırısı düzenlendi!

Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki El Mazze hava üssündeki mühimmat depolarında patlamalar yaşandığı kaydedildi. Times of Israel gazetesi patlamaların İsrail uçaklarının saldırıları sonucunda gerçekleştiğini iddia etti.

Sputnik'e konuşan Suriye yönetiminden bir kaynak, El Mezze hava üssünün vurulmadığını ancak bölgeye yönelik yapılan roket saldırısı nedeniyle hava üssünde bulunan mühimmat depolarında patlamalar yaşandığını, saldırıların Suriye hava savunması tarafından püskürtüldüğünü kaydetti.



TIMES OF ISRAEL: SALDIRIYI İSRAİL UÇAKLARI DÜZENLEDİ

Times of Israel gazetesinin haberine göre, saldırılar İsrail uçakları tarafından düzenlendi.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 06:52
  1. saldırı
  2. şam

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Akdeniz’de teyakkuza geçti!
    1. Türkiye Akdeniz’de teyakkuza geçti!
    2. Erdoğan'dan son dakika 'dolar' mesajı!
    3. Şam'da peş peşe patlamalar!
    4. Türkiye ve Rusya’dan eş zamanlı..
    5. Günün âyet ve hadisi
    6. Sağlık Bakanlığı'ndan 'şarbon'..
    7. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet..
    8. Alanyaspor ilk galibiyetini aldı!..
    9. Adıyaman'da ormanlık alanda yangın
    10. Çanakkale'de tatilci yoğunluğu
    11. Karşılaşma sonrası Kadıköy'de olay!..
    12. İsrail'den Filistinli balıkçılara..
    13. Ünal Karaman'dan galibiyet yorumu:..
    14. Cenk Tosun'lu Everton sahasında..
    15. Erman Toroğlu'ndan Belhanda'ya zehir..
    16. Rıdvan Dilmen'den çarpıcı yorum! 'Aziz..
    17. Bakan Pakdemirli'den İstanbul'daki..
    18. Fatih Terim'den o futbolcusuna çok..
    19. Dışişleri Bakanlığı'ndan Trablus..
    20. Suudi arabistan sivilleri 'hata' ile..
    Polisten kendisine karşı gelen HDP'li vekili şoka sokan cevap!
    Polisten kendisine karşı gelen HDP'li vekili şoka sokan cevap!
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...
    Akbank'tan büyük skandal! Tepkiler çığ gibi büyüyor
    Akbank'tan büyük skandal! Tepkiler çığ gibi büyüyor