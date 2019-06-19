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Samatya Sahili’nde bulunan evdeki yangın korkuttu

Fatih Samatya Sahili’nde bulunan iki katlı evde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

19 Haziran 2019 Çarşamba 17:51
Samatya Sahili’nde bulunan evdeki yangın korkuttu

Fatih Samatya Sahili’nde bulunan iki katlı evde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yoğun dumanın çıktığı eve müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak civardaki evlere sıçramasını önledi.


Yangın, saat 16.00 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Samatya Sahil Sokak’ta bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1 ay önce boşaltılan evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ahşap ev olmasından dolayı kısa süre içerisinde büyüyen yangın yoğun duman oluşturdu.


Yangın ve dumanı gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber bildirdi. Kısa süre içinde yangının çıktığı yere gelen ekipler alev ve dumanlara müdahale etti. Kontrol altına alınan yangına Eyüp, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler evin ikinci katına merdivenler yardımıyla çıkarak içeride soğutma çalışmalarına devam etti. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.


Yangını gören Süleyman Subaşı isimli bir vatandaş ise şu şekilde konuştu:


“Mangal yakıyorlarmış gibi oldu. Birde baktım ki alev çıkmaya başlayıncaya kadar yetkilileri aramak zorunda kaldım. Sağ olsunlar tam zamanında geldiler. Allah itfaiyecilerimizden razı olsun. Şu anda müdahale ediyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. İçeride kimse yoktu. Yani oturan kimse yoktu. Yan komşuları çıkardık. Onlar gelene kadar alzaymır hastalarını çıkardık."

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 17:51
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