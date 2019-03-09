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Şamar Düğün Salonu ve Sosyal Tesisleri hizmete açıldı

Yunusemre Belediyesi Şamar Mahallesi Düğün Salonu ve Sosyal Tesisleri düzenlenen törenle hizmete açıldı.

09 Mart 2019 Cumartesi 15:03
Şamar Düğün Salonu ve Sosyal Tesisleri hizmete açıldı

Yunusemre Belediyesi Şamar Mahallesi Düğün Salonu ve Sosyal Tesisleri düzenlenen törenle hizmete açıldı.


Yunusemre Belediyesi tarafından Yuntdağı bölgesinde başlatılan kalkınma hamleleri meyvelerini vermeye devam ediyor. Daha önce 13 kırsal mahallede hizmete açılan düğün salonu ve sosyal tesislerinden biri Şamar Mahallesinde hizmete girdi. Açılış törenine Yunusemre Belediye Başkanı veCumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP İl Başkanvekili Fehmi Türemiş, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, belediye meclis üyesi adayları ve mahalle sakinleri katıldı. Yunusemre Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Mehmet Ata, mahallede yapılan çalışmalar hakkında vatandaşı bilgilendirdi.


Yaklaşan seçimlerin önemine atıfta bulunan AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ise Cumhur İttifakı’nın hangi şartlarda kurulduğuna dikkat çekti. Katıöz, “Bu seçim bizim için ayrı bir öneme sahip. İç ve dış düşmanlarımız fırsat kolluyor. Çünkü karşımızda ciddi bir sıkıntı var. O yüzden büyüklerimiz milletin bekası için böyle bir birliktelik kurdular. Bekamıza kast etmek isteyenler 15 Temmuz’da gereken cevabı aldılar. O gün doğan bu kardeşlik yerel seçimlerde de devam ediyor. Bu seçim şer odakları için köprüden önce son çıkış. Artık yapacak bir şeyleri kalmadı. Sizlere gece gündüz demeden hizmet getiren Mehmet Çerçi ilçede, Manisa’ya güzel hizmetler yapan Cengiz Ergün büyükşehirde adayımızdır. Şamar’a güveniyoruz” ifadelerini kullandı.


MHP İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat ise Şamarlılar’dan Cumhur İttifakına destek isteyerek, “Sizlerin de desteğiyle 24 Haziran’da yaptığımız gibi, 31 Mart’ta Mehmet Çerçi’yi ve Cengiz Ergün’ü bir numara yapacağız” diye konuştu.


Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Dr. Mehmet Çerçi, belediyenin mahalleye ve Yuntdağı’na yaptığı hizmetleri anlattı, hizmetlerin devamının geleceğini müjdeledi. “Yuntdağı’nın şehir merkezinden farkı olmayacak” diyen Başkan Çerçi, “Mahallemizin en büyük taleplerinden biri olan tesisimizi hizmetinize kazandırıyoruz. Burada her türlü düğün ve cemiyetinizi yapabileceksiniz. Mahallemize ova yolu yapımı, parke taşı döşeme çalışması başta olmak üzere pek çok hizmet yaptık. 5 senede az iş yapılmadı. Eksikliklerimiz olabilir. Bunu da biliyoruz. Yeni dönemde Sizlerin de desteğiyle bu hizmetler ve güzellikler aratarak devam edecek” dedi.


MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ise konuşmasında bir dönem mecliste de birlikte görev yaptığı Başkan Çerçi’nin ilçeye güzel hizmetler kazandırdığını belirtti. Cumhur İttifakı adayı Çerçi’nin çalışmalarından övgüyle söz eden Akçay, “31 Mart’ta mahalli idareler seçimini gerçekleştireceğiz. 23. dönemde birlikte görev yaptığımız milletvekili kardeşim ve arkadaşım Mehmet Çerçi 5 senedir sizlere hizmet ediyor. Ben bir milletvekili kardeşiniz olarak Çerçi’nin nasıl bir heyecanla Yunusemre’ye hizmet ettiğinin yakın bir şahidiyim. Mecliste de aynı aşkla çalışıyordu. Şimdi ne mutlu ki 17 ilçesiyle Manisa’da bu hizmetleri devam ettirme arzusu içindeyiz” dedi. K


Konuşmaların akabinde Başkan Çerçi ve beraberindekiler sosyal tesisin açılış kurdelesini birlikte kesti.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 15:03
  1. doğa

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