Samanyolu Galaksisi 1,5 trilyon Güneş kütlesi büyüklükte

ANKARA (AA) - Samanyolu Galaksisi'nin 1,5 trilyon Güneş kütlesi büyüklüğünde olduğu hesaplandı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) yapılan açıklamada, gök bilimcilerin Hubble Uzay Teleskobu ve Avrupa Uzay Ajansının (ESA) "Gaia" adlı yapay uydusundan gelen verileri kullanarak yaptıkları hesaplamalar sonucunda, Güneş Sistemi'nin içinde bulunduğu Samanyolu Galaksisi'nin kütlesinin Güneş'in 1,5 trilyon katı olduğu belirlendi.

Uzay Teleskop Bilim Enstitüsünden (STScI) Roeland van der Marel, Samanyolu'nun kütlesiyle ilgili daha kesin bilgiye sahip olmanın, başka galaksilerle yapılan kıyaslamalar açısından önemli bir kerteriz noktası olacağını belirtti.

Samanyolu'nun büyüklüğü önceki araştırmalarda 500 milyar ila 3 trilyon Güneş kütlesi olarak hesaplanmıştı.

Gök biliminde kütle ölçüm birimi olarak kullanılan "Güneş kütlesi", Dünya'daki yer çekimi koşullarına göre 10'un 30'uncu kuvvetinin 2 katı kilogram ağırlığına denk geliyor.