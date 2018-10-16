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Samangan eyaletinde Taliban 7 polis öldürdü

Samangan eyaletinde polis ve Taliban militanları arasında çıkan çatışmada en az 7 Afgan polis memuru hayatını kaybetti.

16 Ekim 2018 Salı 11:32
Samangan eyaletinde Taliban 7 polis öldürdü

Yerel polisin yaptığı açıklamaya göre, Afganistan’ın kuzeyindeki Samangan eyaletinde polis ve Taliban militanları arasında çatışma meydana geldi. Çatışma sırasında en az 7 Afgan polis memuru hayatını kaybetti.

Bölge Polis Sözcüsü Munir Rahimi, "Dün gece Taliban’ın Dara-i-Suf Payyan bölgesinde gerçekleştirdiği saldırı sonucu İl Emniyet Müdürü Khawani Tahari ve 6 polis memuru öldürüldü" açıklamasında bulundu.

Rahimi, polis birliklerinin Dara-i-Suf Payyan’daki güvenlik kontrol noktalarını denetledikten sonra Helmand vilayetine bağlı Aybak bölgesine doğru gittikleri sırada Zarakai bölgesinde Taliban militanlarıyla karşılaşmalarından sonra çatışmaların çıktığını söyledi. Rahimi çatışmalarda 3 polis memurunun yaralandığını, 30 Taliban militanının ise öldürüldüğünü ve yaralandığını bildirdi.

Afganistan’da 20 Ekim Cumartesi günü yapılması planlanan milletvekili seçimleri öncesinde Taliban militanlarının saldırıları attı. Yaklaşan seçimlerde ülke genelinde güvenliği sağlamak amacıyla 5 bin 100 sandık merkezinde 54 bin Afgan asker ve polis görevlendirildi.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 11:32
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