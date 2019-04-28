Samandağ’da Paskalya Bayramı Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşayan Hıristiyanlar, "Paskalya Bayramı"nı kutladı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşayan Hıristiyanlar, "Paskalya Bayramı"nı kutladı.

Hz. İsa’nın diriliş günü olarak kutlanan Paskalya Bayramı nedeniyle St. İlyas Kilisesinde ayin düzenlendi. Kilise Papazı Abdullah Yumurta ve Dimyan Yakupoğlu’nun yönettiği ayinde kilise korosu ilahiler söyledi, mumlar yakılarak dualar okudu.

Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı ayin sonunda, Hıristiyan vatandaşlar boyalı yumurtaları tokuşturarak, bayram coşkusunu yaşadı.

Gerçekleşen bayram kutlamalarına Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Samandağ Belediyesi Başkanı Refik Eryılmaz ve Samandağ Belediyesi eski başkanı Mithat Nehir katıldı. Refik Eryılmaz burada Hıristiyanlar vatandaşlarla yumurta tokuşturarak bayramlarını kutladı.

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