Samandağ’da korkutan yangın
Hatay’ın Samandağ ilçesinde müstakil bir evde yangın çıktı.11 Mart 2019 Pazartesi 17:56
Hatay’ın Samandağ ilçesinde müstakil bir evde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi’nde bulunan müstakil bir evde belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına Samandağ ve Çevlik itfaiyesi müdahale etti. Güçlükle söndürülen yangının ardından evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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