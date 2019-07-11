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Samandağ’da budanmış ağaç dalları sorun olmaktan çıkacak

Samandağ’da cadde ve sokaklarda hem çevre kirliliğine hem de görüntü kirliliğine sebep olan budanmış ağaç dalları, Samandağ Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ağaç dalı öğütme ve parçalama makinesi ile sorun olmaktan çıkıyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:04
Samandağ’da budanmış ağaç dalları sorun olmaktan çıkacak

Samandağ’da cadde ve sokaklarda hem çevre kirliliğine hem de görüntü kirliliğine sebep olan budanmış ağaç dalları, Samandağ Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ağaç dalı öğütme ve parçalama makinesi ile sorun olmaktan çıkıyor.


Makine ile Samandağ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından budanan ağaç dalları, cadde ve sokaklarda çevre kirliliğine sebep olan budanmış dallar öğütülerek daha az yer kaplayacak ve sokaklar daha temiz bir görünüme sahip olacak. Ayrıca seralardan çıkan domates, biber gibi sebze dalları öğütülerek bahçe toprağı ve gübre olarak geri kazandırılacak.


Ağaç dalı öğütme ve parçalama makinesinin faydalarının yanı sıra mevsimlik sebzelerin sezon sonu toplanıp vatandaşlar tarafından yakılarak imha edilirken çıkan dumanın doğaya zarar vermesinin önüne geçilebilecek.


İlerleyen süreçte ağaç dallarının öğütülmesi ile çıkan talaşın yardım amaçlı ihtiyaç sahiplerine verilmesi planlanıyor.


Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, teknolojiyi kullanarak ilçeye daha kaliteli hizmet sunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek bu makinenin bütün Samandağ halkına hayırlı uğurlu olmasını diledi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:04
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