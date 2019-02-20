0553 313 94 23

Samandağ'da 4 büyüklüğündeki deprem

Kaymakam Murat Kütük:- "Şu ana kadar bize ulaşan herhangi can ve mal kaybı yok"

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:36
Samandağ'da 4 büyüklüğündeki deprem

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, saat 08.35'te meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin kendilerine ulaşan herhangi bir bilgi olmadığını bildirdi.

Kütük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk aldıkları bilgilere göre ilçede bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

İlçe sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Kütük, "Şu ana kadar bize ulaşan herhangi can ve mal kaybı yok. Ekiplerimiz duyarlı." ifadesini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Samandağ'da saat 08.35'te 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:36
  1. Deprem
  2. Hatay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüksekova’da dondurucu soğuklar
    1. Yüksekova’da dondurucu soğuklar
    2. İstanbul sisten kayboldu!
    3. Alanya’da Cumhur İttifakı Meclis..
    4. Batuhan Yaşar: "Kılıçdaroğlu gitmezse..
    5. Brent petrolün varili 66,35 dolar
    6. Bolton’dan Maduro’ya Bob Dylan..
    7. Bingöl'de terör operasyonu
    8. Dolar/TL, 5,2930 seviyesinde işlem..
    9. 7 komiser yardımcısı tutuklandı
    10. (Özel) Silahla yaralanan kişiyi yerde..
    11. Bakan Kurum sözünü yerine getirdi
    12. Esendere Ortaokulu il birincisi oldu
    13. Okullar Arası Badminton İl Birinciliği..
    14. Uganda’ya kardeş eli uzanıyor
    15. Galatasaray, Portekiz'de tur arayacak
    16. CHP Şişli meclis üyeleri 2019
    17. Finike’de Cumhur İttifakı Meclis..
    18. İstanbul ve Tunceli’de yasadışı MKP..
    19. Van'da uyuşturucu operasyonu
    20. Boksta iki madalya
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı