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Saman yüklü traktör yandı

Çanakkale’nin Biga İlçesinde saman yüklü traktör yandı.

18 Haziran 2019 Salı 15:29
Saman yüklü traktör yandı

Çanakkale’nin Biga İlçesinde saman yüklü traktör yandı.


Edinilen bilgiye göre, Biga’nın Balıklıçeşme Köyünde saman yüklü traktör alev alarak yandı. Traktörüne tarlasından saman yükleyen Cahit Aydın, Geyikkırı ile Karacaali köyleri arasında bulunan ormanlık alanda traktörün kasasında bulunan samanların alev aldığını gördü. Aydın, Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekiplerinden yardım istedi. Yangına müdahale eden ekipler yangını ormanlık alana sıçramadan kısa sürede söndürdü.


Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:29
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