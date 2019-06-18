Saman yüklü traktör yandı Çanakkale’nin Biga İlçesinde saman yüklü traktör yandı.

Çanakkale’nin Biga İlçesinde saman yüklü traktör yandı.

Edinilen bilgiye göre, Biga’nın Balıklıçeşme Köyünde saman yüklü traktör alev alarak yandı. Traktörüne tarlasından saman yükleyen Cahit Aydın, Geyikkırı ile Karacaali köyleri arasında bulunan ormanlık alanda traktörün kasasında bulunan samanların alev aldığını gördü. Aydın, Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekiplerinden yardım istedi. Yangına müdahale eden ekipler yangını ormanlık alana sıçramadan kısa sürede söndürdü.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.