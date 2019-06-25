Saman yüklü tırın dorsesi küle döndü Mardin’in Kızıltepe ilçesinde saman yüklü tırda yangın çıktı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde saman yüklü tırda yangın çıktı. Olayda tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Olay dün akşam Kızıltepe-Ceylanpınar karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saman yüklü bir tırın dorsesi henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangın anı, bu sırada yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonlarına saniye saniye yansıdı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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