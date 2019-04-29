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Saman yüklü kamyonu alev alev yandı

Samsun’da sürücünün çorba içmeye gittiği 10 ton saman yüklü kamyon alev alev yandı.

29 Nisan 2019 Pazartesi 02:13
Saman yüklü kamyonu alev alev yandı

Samsun’da sürücünün çorba içmeye gittiği 10 ton saman yüklü kamyon alev alev yandı.


Yangın, Samsun’un Canik ilçesi 100. Yıl Bulvarı Yüzme Havuzu önünde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Ladik ilçesinden yüklediği 10 ton samanı 50 NC 008 plakalı kamyonu ile memleketi Ordu’nun Çaybaşı ilçesine götürmek için yola çıkan Musa Efil (62), Samsun’da çorba içmek için mola verip aracını yolun kenarına çekti. Musa Efil lokantaya çorba içmeye gidince saman yüklü kamyonda yangın çıktı ve alevler biranda aracı tamamen sardı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede yangın mahalline gelerek alev alev yanan kamyona müdahale etti. Satın aldığı samanın kendisine 5 bin 500 liraya mal olduğunu söyleyen Musa Efil, aracının da kaskosunun bulunmadığını belirterek, " Çorba içmeye gidince peşimden araçta yangın çıkmış. Beni telefonla arayıp yangını haber verdiler. Araçta battaniyeye sarılı bin lira da param vardı. Paramda yandı" dedi.


İtfaiye ekipleri aracı söndürme çalışması sırasında Musa Efil’in battaniyeye sarılı bin lira parasını kurtarmak için aracın yanan kuma kısmında arama çalışması yaptı ancak paraya ulaşamadı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 02:13
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