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Saman yüklü kamyon kül oldu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir kamyon saman yüklendiği sırada alev aldı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:04
Saman yüklü kamyon kül oldu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir kamyon saman yüklendiği sırada alev aldı. Alev topuna dönen kamyon ve samanlar kül oldu.


Olay, ilçeye bağlı Tuğcu köyünde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, misafirhane yakınlarında saman yüklenen kamyon, samanların elektrik tellerine temas etmesi sonucu alev aldı. Köylülerin müdahale ettiği yangın söndürülemeyince Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının yakınlarda bulunan evlere sıçramaması için iş makineleriyle kamyonu başka bir alana çekti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, kamyon ve samanlar tamamen kül oldu.


Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:04
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