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Saman yüklü kamyon alev alev yandı

Konya’nın Yunak ilçesinde saman yüklü kamyon ve tarladaki saman balyaları alev alev yandı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 19:24
Saman yüklü kamyon alev alev yandı

Konya’nın Yunak ilçesinde saman yüklü kamyon ve tarladaki saman balyaları alev alev yandı.


Olay, Yunak merkez su arıtma tesisi çevresinde meydana gledi. İddialara göre, Hasan Özel’e ait tarlada Alaaddin Kocabaş idaresindeki saman yüklü 42 ABY 956 plakalı kamyonun tarla yolundan geçişi sırasında samanlar alev aldı. Tarladaki diğer saman balyalarının da tutuşmasına neden olan alevler her yeri sardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken kamyon kullanılamaz duruma geldi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 19:24
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