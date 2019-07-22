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Saman işçilerinin kavurucu sıcaktaki ekmek mücadelesi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunan ve Türkiye ile Ortadoğu’nun en verimli topraklarından olan Kızıltepe ovasında buğday hasadının tamamlanmasının ardından saman işçilerinin zorlu mesaisi başladı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:22
Saman işçilerinin kavurucu sıcaktaki ekmek mücadelesi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunan ve Türkiye ile Ortadoğu’nun en verimli topraklarından olan Kızıltepe ovasında buğday hasadının tamamlanmasının ardından saman işçilerinin zorlu mesaisi başladı.


Türkiye ve Ortadoğu’nun en büyük tahıl ambarı olarak bilinen Kızıltepe Ovası’nda buğday hasadı mesaisi, yerini saman işçilerinin ekmek parası mesaine bıraktı. Hava sıcaklığının gün içerisinde 40 dereceyi aşması, özellikle dışarıda çalışmak zorunda kalan bazı meslek grupları için günlerin daha da zor geçmesine neden olurken gün boyu bir yandan sıcakla bir yandan da çalıştıkları ortamın zorluğuyla mücadele etmek durumunda kalan işçiler, ailelerinin geçimini sağlamak için bu zorluklara katlanmak zorunda kalıyor.


Güneşin altında sıcak havaya rağmen ekmek parası için mücadele veren saman işçileri, Mardin’de fazla iş imkanı bulunmaması nedeniyle bu işi yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Ailelerinin geçimini sağlamak için tüm zorluklara katlanan tarım işçileri, başlarına taktıkları beyaz şapka ve yüzlerine sardıkları tülbentler ile bezlerle güneşten ile tozdan korunmaya çalışıyor. Kavurucu güneşin altında günlük ortalama 70-80 lira gelir eden işçilerin zorlu mesaisi çuvallara doldurulan saman yükünün hazır bekleyen kamyona yüklenmesiyle sona eriyor.


Yükledikleri samanın Doğu’nun birçok iline gittiğini ve yılda üç ay çalıştıklarını kaydeden saman işçilerinden Alaattin Yıldırım, “30 yıldır bu işi yapıyorum. Mecburen saman yüklüyoruz. Niye, iş yok, güç yok. Senede 3 ay çalışıyoruz. Bu sıcaklarda mecburen çalışacağız yoksa çocuklar evde aç kalacak” dedi.


Yaklaşık 25 yıldır saman işi yaptığını belirten İzzettin Yıldırım ise “Bu işi mecburiyetten yapıyoruz. Başka iş olmadığı için bu samanı yüklüyoruz.Yaklaşık 500-600 çuval yüklüyoruz. Yevmiye ortalama 70-80 lira düşüyor” diye konuştu.


Ailesine yük olmak istemediğini ifade eden Murat Eroğlu da “Kendim evleneceğim. Aileme yük olmamak için bu işi yapıyorum. Mardin bölgesinde fazla iş olmadığı için bu işi yapıyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:22
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