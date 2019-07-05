0553 313 94 23

Saman balyası yüklü traktör devrildi, şans eseri yaralanan olmadı

Bilecik’te seyir halindeki saman balyası yüklü traktör devrilirken, araçta bulunan 2 kişi şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:14
Saman balyası yüklü traktör devrildi, şans eseri yaralanan olmadı

Bilecik’te seyir halindeki saman balyası yüklü traktör devrilirken, araçta bulunan 2 kişi şans eseri kazayı yara almadan atlattı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik’ten Bozüyük ilçesine doğru seyir halinde bulunan Erol A. yönetimindeki 11 AK 049 plakalı traktör, Küplü köyü kavşağına geldiğinde rörorkgunda yüklü saman balyalarının yüksek olması nedeniyle devrildi. Kazayı şans eseri sürücü ve traktörde bulunan bir kişi yara almadan atlattı. Yere saçılan saman balyaları kaza yerine bir kamyon yüklenirken, polis kaza yerinde balyalar yüklenene kadar önlem aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İki altın kemerli Kırkpınar ağası, kent girişinde karşılandı
    1. İki altın kemerli Kırkpınar ağası,..
    2. Osmangazi yollarına makyaj
    3. Antalyaspor'da transfer
    4. Erdoğan'dan başkanlık sistemi mesajı:..
    5. Bakan Mustafa Varank: “TÜBİTAK eliyle,..
    6. İlk hac kafilesi Medine’de
    7. Mısırla sofralara lezzet katacak
    8. Kaymakam Okatan, yol bakım, onarım..
    9. Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye ziyaret
    10. Genç ve kadın girişimcilerden eğitim..
    11. 12 bin 500 metrekarelik alana ay-yıldız
    12. Uzmanlardan sıcak hava uyarı
    13. D-100 Karayolu’nda feci makas kazası..
    14. Başkent’te terör örgütüne darbe
    15. New York’tan kalkan uçakta yangın..
    16. Phillip Cocu'nun yeni takımı belli oldu
    17. Muratpaşa’da çocukların sözü geçecek
    18. GRAFİKLİ - Fransa Turu 7 yıl sonra..
    19. Günde çift antrenmanla sınavlara..
    20. Kurbanlıkların kilo fiyatları belli oldu
    21. Kur’an okumada yarıştılar
    22. Başkan Ulutaş güreşçileri Kırkpınar’a..
    23. Derby County, takımı Phillip Cocu’ya..
    24. Taşköprü sarımsağında hasat başladı
    25. Denetimler sayesinde trafik kazaları..
    26. Mobilya kâğıt ve orman ürünlerinin..
    27. Neriman Gürel Sağlık Ocağı’nda..
    28. Bakan Varank: Milletimizin refahını..
    29. Adilcevaz tiyatro ekibi Antalya’da..
    30. Simav’da lavanta yetiştiriciliği..
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"