Saman balyası yüklü kamyon alev alev yandı Tekirdağ’da seyir halindeki saman yüklü kamyon alev aldı.

Tekirdağ’da seyir halindeki saman yüklü kamyon alev aldı. Sürücünün kendisini son anda kurtardığı yangında kamyon kül oldu.

Olay Saray ilçesinin Büyükyoncalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aykut Akgünay kontrolündeki 54 TL 259 plakalı saman balyası yüklü kamyon henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Seyir halindeyken alevler içinde kalan kamyonu yol kenarına çeken sürücü Akgünay, kendini dışarı atarak durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 450 saman balyasının yandığı yangında kamyon da kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili Jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.