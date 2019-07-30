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Salonunuzu olduğundan daha geniş göstermek için yapmanız gerekenler

Salonunuzu olduğundan daha geniş göstermek sizin elinizde püf noktalarını sizler için derledik;

30 Temmuz 2019 Salı 12:40
Salonunuzu olduğundan daha geniş göstermek için yapmanız gerekenler

1. Duvar renginde açık renkler tercih etmek odayı aydınlık ve geniş gösterir

2. Az ve Küçük Eşyalarınız Olsun

3. Ayna kullanımı odaya derinlik kazandırır

4. Duvarla aynı renkte ve/veya dikine çizgili perde kullanımı tavanınızı daha yüksek gösterir

5. Tavanın alçaklığını ele vermemek için yüksek mobilyalardan kaçınmakta yarar var

6. Çok geniş alanlarda (tüm koltuk gibi) desenli kumaş kullanmak zamanla ruhumuzu daraltabilir

7. Duvarlarda mininum derecede aksesuar kullanmalı, kullanılan aksesuarlar da küçük boyutlarda olmalıdır

8. Aydınlatma olarak mümkün olduğunca gün ışığından yararlanmalı, gece ise mümkün olduğunca iyi şekilde ışıklandırmalı

9. Daha az yer kaplayan çok işlevli eşyalar hayat kurtarıcı olabilir

10. Büyük eşyaları köşelere değil duvara paralel konumlandırmak odada kullanışsız boşlukları engeller

11. Fabrikadan halka satış yapan Modalife Mobilyanın kaçırılmayacak kampanyalarından yararlanmak için www.modalife.com adresini ziyaret edebilir yada size en yakın Modalife Mobilya mağazasına gidip satış temsilcilerinden bilgi alabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:40
  1. Aydın
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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