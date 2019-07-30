Salonunuzu olduğundan daha geniş göstermek için yapmanız gerekenler

1. Duvar renginde açık renkler tercih etmek odayı aydınlık ve geniş gösterir



2. Az ve Küçük Eşyalarınız Olsun



3. Ayna kullanımı odaya derinlik kazandırır



4. Duvarla aynı renkte ve/veya dikine çizgili perde kullanımı tavanınızı daha yüksek gösterir



5. Tavanın alçaklığını ele vermemek için yüksek mobilyalardan kaçınmakta yarar var



6. Çok geniş alanlarda (tüm koltuk gibi) desenli kumaş kullanmak zamanla ruhumuzu daraltabilir



7. Duvarlarda mininum derecede aksesuar kullanmalı, kullanılan aksesuarlar da küçük boyutlarda olmalıdır



8. Aydınlatma olarak mümkün olduğunca gün ışığından yararlanmalı, gece ise mümkün olduğunca iyi şekilde ışıklandırmalı



9. Daha az yer kaplayan çok işlevli eşyalar hayat kurtarıcı olabilir



10. Büyük eşyaları köşelere değil duvara paralel konumlandırmak odada kullanışsız boşlukları engeller

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