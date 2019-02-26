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Salon kiralama meselesi yüzünden bıçaklanan bir kişi yaşamını yitirdi

Konya’nın Çumra ilçesinde düğün salonu işlettiği öğrenilen bir kişi, daha önceden salon kiralama meselesi yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan bir şahıs tarafından bıçaklandı.

26 Şubat 2019 Salı 10:06
Salon kiralama meselesi yüzünden bıçaklanan bir kişi yaşamını yitirdi

Konya’nın Çumra ilçesinde düğün salonu işlettiği öğrenilen bir kişi, daha önceden salon kiralama meselesi yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan bir şahıs tarafından bıçaklandı. Yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, saat 18.45 sıralarında Konya’nın Çumra ilçesi İzzetbey Mahallesi Dumlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede düğün salonu işlettiği öğrenilen Atilla Kılınçkan daha önceden salon kiralama meselesi yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan Serhat Y. ile konuşmak için buluştu. Konuşmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Serhat Y. yanında bulunan bıçakla Atilla Kılınçkan’ı bıçaklayarak cadde üzerinde bırakıp 42 ABP 058 plakalı aracıyla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların yerde yatan yaralı Atilla Kılınçkan’ı fark etmesi üzerine durum, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan Atilla Kılınçkan, Çumra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kılınçkan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli Serhat Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, zanlının gidebileceği adresleri incelerken, Serhat Y.’nin eşinin bir akrabasına misafirliğe gittiği öğrenildi. Şüpheli Serhat Y.’nin arabayı eşinin misafirlikte bulunduğu evin önüne bıraktığı, anahtarını da duvarın üzerine bırakarak kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri Serhat Y.’yi evin bahçesinde saklandığı sırada suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 10:06
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