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Salon İKSV'nin onuncu sezonu eylülde açılacak

Salon'un yeni sezonunda Steve Gunn'dan Babe Rainbow'a, Polynation'dan Zola Blood'a, Laura Misch'ten Fabrizio Paterlini'ye kadar pek çok sanatçı ve grup konser verecek

06 Ağustos 2019 Salı 09:18
Salon İKSV'nin onuncu sezonu eylülde açılacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) bünyesinde 2010'dan bu yana müzikseverleri ağırlayan Salon, yeni sezonuna eylülde başlayacak.

Salon'un yeni sezonunda usta müzisyen ve yeni yeteneklere ev sahipliği yapılırken, müziğin farklı tonlarına yer ayrılacak.

Konser biletleri 8 Ağustos'ta satışa çıkarılacak Salon'un ilk misafiri, ABD'li sanatçı Steve Gunn olacak.

İlk etapta punk rock ve rap müzikle yakınlaşan ve ardından folk, country, funk ve Hint klasik müziğine doğru giden müzisyen, geniş müzik yelpazesini 23 Eylül'de müzikseverlere sunacak.

Avustralyalı topluluk Babe Rainbow, "Secret Enchanted Broccoli Forest", "Peace Blossom Boogy" ve "Love Forever" gibi yer yer folk, boogie ve funk türlerinin yer aldığı şarkılarıyla 26 Eylül'de sahne alacak.

Yaklaşık 4 yıl önce bir araya gelen İsviçreli elektro pop ikilisi Elvett, Türkiye'deki ilk konserini 27 Eylül'de Salon'da verecek.

Hollandalı Stijn Hosman ve Hessel Stuut ikilisi tarafından kurulan ve 2015'te ilk kısa çalarları "Allogamy"yi yayımlayan Polynation 28 Eylül gecesi müzikseverlerle buluşacak.

Salonda ayrıca Danimarkalı punk grubu Iceage'ten Sudan asıllı ABD'li müzisyen Sinkane'ye, organik ve dinamik elektronik müziğiyle beğeni toplayan Zola Blood'dan ABD’li synth-pop grubu Boy Harsher'e, Londralı sanatçı Laura Misch'ten İsviçreli akordeon sanatçısı Mario Batkovic'e kadar birçok sanatçı sevilen şarkılarını seslendirecek.

Ekim ayında Şilili ekip Föllakzoid'i ve Yunan şarkıcı ve şarkı yazarı Stella'yı ağırlayacak olan Salon'un kasım ve aralık programı, İsviçreli müzisyen ve oyuncu Thomas Kuratli'nin elektronik müzik projesi Pyrit, Ekvadorlu şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve yapımcı Helado Negro, İtalyan çağdaş klasik müzik bestecisi Fabrizio Paterlini, caz ve elektronik müziği harmanlayan Makaya McCraven ile devam edecek.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 09:18
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