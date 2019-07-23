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Salman: "Basın, demokrasinin teminatıdır"

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, basın bayramı ve basında sansürün Kaldırılışının 111’inci yıl dönümü sebebiyle mesaj yayımladı.

23 Temmuz 2019 Salı 16:01
Salman: "Basın, demokrasinin teminatıdır"

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, basın bayramı ve basında sansürün Kaldırılışının 111’inci yıl dönümü sebebiyle mesaj yayımladı. Başkan Salman, "Basının özgür olması, hür ve bağımsız yayıncılık yapması büyük önem taşımaktadır. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birisi de basındır" dedi.


Demokrasinin vazgeçilmez öğelerinden birisinin basın olduğuna vurgu yapan İl Başkanı Ayhan Salman, "Günümüzde medya olarak isimlendirilen, meslek ilkeleri ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde, tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber vererek, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamada büyük bir güce sahiptir. Türk basını, 15 Temmuz 2016’da yapılmak istenen darbe girişimine karşı, ülkemiz adına aldığı büyük sorumluluk, demokrasimizin teminatı olduğunu göstermiştir” dedi.


Başkan Salman yayımladığı mesajda şu cümlelerine de yer verdi:


"Gelişmiş demokrasilerde önemli bir kamusal güç olarak kabul edilen basın, toplumun geniş kesimlerini etkileyebilmekte ve yönlendirebilmektedir. Basın kuruluşlarımızın, özgür, tarafsız, objektif bir şekilde görevlerini yerine getirirken, ülke menfaatlerini, kamu düzenini, toplumsal dinamikleri ve mesleğin gerektirdiği ahlaki değerleri göz ardı etmemeleri, sorumlu bir yayıncılık üstlenmeleri de, hiç kuşkusuz büyük önem taşımaktadır. Basınımızın bu özelliğinin 15 Temmuz gecesi yapılan kalkışmanın akamete uğramasında ne kadar etkili olduğunu hep birlikte gördük. Basınımız, milletimize karşı yapılan kalkışmada demokrasinin ortak dilini kullanarak hainlerin planlarını alt üst etmiştir. Bursa’da ve Türkiye’de, hızlı, tarafsız, objektif habercilik anlayışıyla görevini yerine getiren tüm basın kuruluşlarımızın ve basın mensuplarının, basın bayramını yürekten kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum.”

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:01
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