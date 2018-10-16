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Salıverilen casus Brunson Türkiye'yi karaladı

Geçtiğimiz günlerde salıverilen casus Brunson, Türkiye'de bulunduğu günleri ABD medyasına anlattı.

16 Ekim 2018 Salı 18:16
Salıverilen casus Brunson Türkiye'yi karaladı

Türkiye'de geçirdiği yıllar boyunca herhangi siyasi faaliyette bulunmadığını ifade eden Brunson, "Türkiye'ye gitmemizin nedeni insanlara İsa Peygamberi anlatmaktı" diye konuştu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, 2016'da tutuklandıktan sonra günlerce hücre hapsinde tutulduğunu ifade eden Brunson, "Hapishanede tutulmak başlı başına zor bir durum. Başlangıçta günlerce hücre hapsinde tek başıma tutuldum. O günler çok zordu. O günlerde akli dengemi ancak saatlerce dua ederek koruyabiliyordum" dedi.

Daha sonra 8 kişilik bir koğuşta 20 kişiyle birlikte kaldığını anlatan Brunson, koğuştaki diğer tutuklular için "Büyük kısmı Gülen hareketinin üyesi olmakla suçlanıyordu. Koğuş hayatı bir anlamda camide yaşamak gibiydi" dedi.

12 Ekim'de serbest bırakıldı

Brunson, koğuşta geçirdiği aylar için ise dil farkı, kültür farkı ve din farkı nedeniyle kendisini çok izole hissettiğini söyledi.

Papaz Andrew Brunson 2016 yılında 'terör örgütü adına suç işlemek ve casusluk' iddialarıyla tutuklanmış ve cezaevine konmuştu. Brunson'un tutukluluğu bu yıl Temmuz ayında ev hapsine çevrilmiş, 12 Ekim'deki duruşmada ise ABD'li Papaz serbest bırakılmıştı.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 18:16
  1. Brunson
  2. ABD

YORUM YAZ

  • Turan Turan 40 dk önce
    Yok birde övseydi !!!
  • iblis papaziblis papaz41 dk önce
    bak bak iblise bak ne demis 'Koğuş hayatı bir anlamda camide yaşamak gibiydi" onada mi yaptirim uygulayacaksiniz
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